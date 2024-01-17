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        Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, kendisine yeni yıl kartı gönderen öğrenciyi ziyaret etti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kendisine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisini sınıfında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:38
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        Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, kendisine yeni yıl kartı gönderen öğrenciyi ziyaret etti
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        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kendisine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisini sınıfında ziyaret etti.

        Espiye Süleyman Demirel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kahraman, Başsavcısı Akkiraz'a, "Ben okuma yazma öğrendim. Vatanıma, milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum. Yeni yılınızı en işten dileklerimle kutluyorum." yazılı yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

        Bunun üzerine Kahraman'ı sınıfında ziyaret eden Akkiraz, tüm öğrencilerle sohbet etti.

        Kahraman'a teşekkür eden Akkiraz, sınıf öğretmeni Aslı Açıkgöz ve öğrencileri Giresun Adliye Sarayına davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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