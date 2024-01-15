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        Yağlıdere'de, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması ilçe finali yapıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:32
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        Yağlıdere'de, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması ilçe finali yapıldı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

        Yağlıdere Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmada, ilkokullar kategorisinde Üçtepe İlkokulundan Azra Kuş, ortaokullar kategorisinde Üçtepe İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Kadir Karahan birinci oldu.

        Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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