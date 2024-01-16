Giresun'da 12 derslikli ilkokulun inşasına başlandı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, proje ile beldenin acil ilkokul ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Ağustosta tamamlanacak okulun, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hizmete alınmasının planlandığı kaydedildi.

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