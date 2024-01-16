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        Giresun'da 12 derslikli ilkokulun inşasına başlandı

        Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:14
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        Giresun'da 12 derslikli ilkokulun inşasına başlandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, proje ile beldenin acil ilkokul ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

        Ağustosta tamamlanacak okulun, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hizmete alınmasının planlandığı kaydedildi.

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