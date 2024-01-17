Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı.

        Yağlıdere Belediye personeli Recep Yanbul, AA muhabirine, Bük Mahallesi'nde yol kenarında yavru baykuşu gördüğünü söyledi.

        Yanbul, hareket etmekte güçlük çeken kuşu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiğini belirtti.

        Koruma altına alınan yaralı baykuşun, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, kendisine yeni yıl kartı gönderen öğrenciyi...
        Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, kendisine yeni yıl kartı gönderen öğrenciyi...
        Giresun'da 12 derslikli ilkokulun inşasına başlandı
        Giresun'da 12 derslikli ilkokulun inşasına başlandı
        2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çift tüplü tünelle kesintisiz ulaşım
        2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çift tüplü tünelle kesintisiz ulaşım
        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Yağlıdere'de, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması ilçe finali yapıldı
        Yağlıdere'de, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması ilçe finali yapıldı
        Giresunspor yönetimi, "Giresunspor İçin Yüreğini Koy" kampanyasına destek i...
        Giresunspor yönetimi, "Giresunspor İçin Yüreğini Koy" kampanyasına destek i...