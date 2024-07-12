Giysilerinde 60 yıldır tescilli şal şepik kumaşı tercih ediyor

"Gençler beni çok seviyor. Düğüne gittiğimde gençler yanımda toplanıyor. Davet edildiğim düğüne 'Gelemeyeceğim.' dediğimde, 'Sen gelmezsen düğünü yapmayacağız.' diyorlar. Düğünde herkesi coşturuyor, neşelendiriyorum. Renkli bir kişiliğim var. Nereye gitsem o topluluk neşeleniyor. Köy ve mezranın ileri geleni ve yaşlısı benim. O nedenle herkes beni dinliyor, ben de kimsenin kalbini kırmıyorum."