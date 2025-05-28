Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

2011 Miss Turkey ikincisi olarak tanınan ve sonrasında oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan Karaca, hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, son paylaşımıyla uzun süredir merak edilen çocuğunun cinsiyetini açıkladı. Çiftin bir kız çocuğu olacak.

Fotoğraflar: Instagram