Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Karaca'nın bir kız çocuğu olacak
Giriş: 28.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:22
2011 Miss Turkey ikincisi olarak tanınan ve sonrasında oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.
Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan Karaca, hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, son paylaşımıyla uzun süredir merak edilen çocuğunun cinsiyetini açıkladı. Çiftin bir kız çocuğu olacak.
Fotoğraflar: Instagram
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