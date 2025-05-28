Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Karaca'nın bir kız çocuğu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğinin cinsiyetini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2011 Miss Turkey ikincisi olarak tanınan ve sonrasında oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

        Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan Karaca, hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, son paylaşımıyla uzun süredir merak edilen çocuğunun cinsiyetini açıkladı. Çiftin bir kız çocuğu olacak.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gizem Karaca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin açıklaması
        Trump'tan Putin açıklaması
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?