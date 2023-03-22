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Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, ilkbaharın gelişi ile onlarca türden binlerce göçmen kuş görüntülendi. Orhan Gül ile birlikte göçmen kuşları kayıt altına alan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "19 Mart'ta 2,5 saatte 74 türe ulaştık" dedi

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DHA
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    İlkbaharın gelişinin sembolü olan göçmen kuşların, güneyden yola çıkıp, kuzeye göç yolculuğunda Türkiye'ye giriş noktalarından Hatay'da, onlarca türden binlercesi görülmeye başlandı.

     
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentte kuş gözlemcileri, göçmen kuşların Türkiye'ye girişini kayıt altına alıyor.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    MİLLEYHA'DA İLK, HATAY'DA İKİNCİ KAYIT OLDU

    Bölgede birçok arama-kurtarma çalışmasına da katılan kuş gözlemcileri Emin Yoğurtçuoğlu ile Orhan Gül, 28 Şubat'ta Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde ilk defa, Hatay'da ise ikinci kez görülen bir çöl koşarı kuşunu görüntüledi.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    Çöl koşarının, deprem bölgesindeki Milleyha Kuş Cenneti için yeni tür olduğunu belirten Yoğurtçuoğlu, "3 gündür esen çöl rüzgarları, bir çöl koşarını Milleyha sahiline sürüklemiş. Milleyha'nın 303'üncü kuş türü, Hatay'da ise ikinci kayıt" dedi.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    YILAN KARTALI TÜFEKLE VURULMUŞ

    Göçmen kuşların Hatay'dan Türkiye'ye girmeye devam ettiğini belirten Yoğurtçuoğlu, 17 Mart'ta itibaren deprem bölgesinde ve Milleyha Kuş Cenneti üzerinde kartal, turna ve leylek olmak üzere onlarca türde binlerce kuş görüntülediklerini söyledi. 
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    Tüfekle vurularak yaralanmış bir yılan kartalını da görüntülediklerini belirten Yoğurtçuoğlu, "Zorlu hava şartlarında göç eden bu hayvanlara zulmeden, zulüm görür. Uslanmıyorlar, Samandağ ve Defne tepelerinde muazzam bir yırtıcı kuş ve leylek göçü var. Bunca felaketten sonra bile ellerinde tüfeklerle, gelen geçen kuşa ateş ediyorlar.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    Videodaki kuş, yılan kartalı ve henüz ateş edilmeden yoluna devam ediyor. Sonrasında vurulmuş ama hayatta kalmış. O kadar uyardık. İnsanlar uslanmamış, kartalları öldürmeye devam ediyorlar. Uzaklarda saçma yemiş, ayağı parçalanmış ve kanatları bozulmuş, en sonunda da Milleyha'ya düşmüş" diye konuştu.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ GÖÇ ROTALARINDAN BİRİ

    Hatay'ın dünyadaki en önemli kuş göçü rotalarından biri olduğuna dikkati çeken Yoğurtçuoğlu, aralarında ibibik, Kıbrıs kuyrukkakanı, çöl kuyrukkakanı, uzunbacak, büyük cılıbıt gibi kuşların olduğu bir günde 85 farklı türü kayıt altına aldıklarını söyledi.
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    17 Mart'ta 98, 18'inde 82, 19'unda 92 kuş türünü kayıt altına aldıklarını aktaran Yoğurtçuoğlu "19 Mart'ta 2,5 saatte 74 türe ulaştık. Büyük sürüyü kaybetmiş yalnız bir turna, Milleyha üzerinde kendine arkadaş bulmaya çalışıyor. 

     
  • Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor

    Bir uzunbacak, kıyıdaki çöpe şaşırıyor. Göçten gelen kırlangıçların seslerine, arkadaki enkaz yığan kamyonların sesi karışıyor. Maalesef bu alanların önemini hala tam kavramış değiliz. Her kim olursa olsun buralara gözü gibi bakmalı" dedi.

 

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