Videodaki kuş, yılan kartalı ve henüz ateş edilmeden yoluna devam ediyor. Sonrasında vurulmuş ama hayatta kalmış. O kadar uyardık. İnsanlar uslanmamış, kartalları öldürmeye devam ediyorlar. Uzaklarda saçma yemiş, ayağı parçalanmış ve kanatları bozulmuş, en sonunda da Milleyha'ya düşmüş" diye konuştu.