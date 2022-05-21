19 Mayıs coşkusu 0:00 / 0:00

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Manavgat Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği konsere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dinleyicilerine müzik ziyafeti çeken Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, yer aldıkları yeni projeleri ile beğeni topladı.

Listelerden düşmeyen onlarca şarkıları ile coşkulu bir akşam yaşatan Tepe ile Çelik, repertuvarlarında ortak yaptıkları birçok şarkıya da yer verdi.

"Türkan", "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı", "Aşık", "Kuzum" ve "Ah Ulan Sevda" gibi birlikte yaptıkları hit şarkıları seslendiren ikili, seyircilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Yeni projeleri "Aşka Dair Şarkılar" konsepti ile sahneye çıkan Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, bu seriyi birçok şehre taşımayı hedefliyor.