Gönül Nurulleyeva: ABD Başkanı’nın sözünün yasal gücü yoktur

Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurulleyeva ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. "Tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığını görüyoruz" diyen Nurulleyeva "ABD Başkanının sözü uluslararası bir mahkeme değildir. Yasal gücü yoktur. Yapılan birçok açıklamadan biridir" ifadelerini kullandı. Nurulleyeva, şöyle devam etti:

"BAĞIMSIZ POLİTİKAYI SİNDİREMEYENLER"

"Türkiye'ye sözde “Ermeni soykırımını” ve Ermenileri kullanarak baskı yapmanın başarısızlıkla sonuçlandığına tanık oluyoruz. Büyük güçler Türkiye'nin ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız bir politikayı hazmedemiyorlar. Bu nedenle sözde soykırım zaman-zaman kardeş Türkiye'ye baskı aracı olarak kullanıldı. Bugün bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. 106 yıl öncesinin olaylarını araştırmaya çalışmayanlar, tarihi gerçekleri görmek ve duymak istemeyenler, bugün sahte "soykırımı" kabul etmekle haksız ve çifte standartların hakim olduğu bir dünya düzeninde olduğumuzu onaylıyorlar.

"TARİHSEL GERÇEKLER ÇARPITILIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" kelimesini kullanması 1915 olaylarını siyasallaştırma girişimidir. Böylece, dünyanın süper gücü tarafından tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığını görüyoruz.

Ermeniler bu yıllar boyu uydurma iddiaya dünya toplumunu ikna etmeye çalıştı. Ne yazık ki, 100 yıl önceki olayları çarpıtanlar, terörist Ermenistan'ın 29 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırımı ve zamanında Ermeni milliyetçilerinin Orta Anadolu'da işledikleri cinayetleri görmek istemiyorlar. Bu konuları araştırmakla, doğruyu söylemekle veya gerçeklerin yasal bir değerlendirmesini yapmakla ilgilenmiyor gibi görünüyorlar. Bugün tarihin tahrif edilmesine ve siyasi amaçlarla kullanılmasına tanık oluyoruz. ABD Başkanına öz tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye edenler elbette haklılar.

"AZERBAYCAN TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Ama Biden'ın açıklaması bir şeyi değiştirecek mi? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu, Ermeni lobisinin uzun yıllardır yürüttüğü lobiciliğin bir sonucudur. ABD yönetiminde ve Kongresi'nde Ermeni lobisinin etkisi ve maliyye bağımlılığı altında olan çok sayıda yetkili olduğu da bir gerçektir. Ancak Biden'ın açıklaması, aslında bölgedeki ulaşım koridorlarının açılması gibi projelere ciddi bir darbe indirdi. Ermenistan için hava ve su kadar gerekli olan Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusu şimdiden arka plana geçti. Ermenistan bölgede tecrit edilmeye devam ediyor.

Azerbaycan her zaman olduğu gibi bu konuda da kardeş Türkiye'nin yanındadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasında da kesin olarak destek dile getirildi. Liderlere göre, Biden'ın açıklaması, bölgede ortaya çıkmakta olan işbirliği eğilimlerine ciddi zarar veriyor. Bu da bölgede istikrar ve işbirliği, kalıcı barışın tesisi ile ilgilenmeyen güçlerin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zaten bu sebepten Güney Kafkasya'daki “status-kvö” yıllarca değişmeden kaldı. Yani görünen o ki, kendilerini barışın destekçisi olarak tanıtan çoğu ülkelerin bu pozisyonu barışın sürdürülmesini engelleyen başlıca sebeptir.

"SÖZÜ ULUSLARARASI MAHKEME DEĞİL"

Ankara haklı olarak kelimelerin tarihi değiştiremeyeceğini ve ya yeniden yazamayacağını belirtti. Tarih değiştirilemez. Bugün, Birleşik Devletler örneğinde, siyasi oportünizmin barış ve adalete en büyük ihanet olduğunu görüyoruz. Gerçekte hiçbir şey değişmeyecek. ABD Başkanının sözü uluslararası bir mahkeme değildir. Yasal gücü yoktur. Yapılan birçok açıklamadan biridir.