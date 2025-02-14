Gönüllü gençlerden 64 yıllık evli çifte 'Sevgililer Günü' sürprizi

Van'da 1961 yılında 'evet' diyerek aynı yastığa baş koyan 90 yaşındaki Eşref ve eşi 80 yaşındaki Heybet Gönültaş çifti, evliliklerinde 64 yılı geride bıraktı.

Çocukları olmayan Gönültaş çifti, 3 yıl önce aldıkları kararla yaşamlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürdürmeye başladı.

Huzurevinde de birbirlerini ilk günkü gibi aşkla seven ve destekleyen çift, yarım asırdan fazladır sürdürdükleri evlilikleriyle çevresine örnek oluyor.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ile Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu gönüllüleri de çifte sürpriz yaparak, Sevgililer Günü'nü çiçek ve pastayla kutladı.

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Sürpriz karşısında duygulanan çift, gönüllü gençlere sarılarak teşekkür etti.

"BİRBİRİMİZİ HİÇ KIRMADIK"

Eşref Gönültaş, eşiyle 3 yıldır huzurevinde kaldıklarını söyledi.

64 yıldır evlilik hayatında eşini hiç kırmadığını belirten Gönültaş, şunları kaydetti:

"Allah'ıma binlerce şükürler olsun, sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Evliliğimizin üzerinden yıllar geçmesine rağmen birbirimizi hiç kırmadık. İnsanlara sevgi ve saygı çerçevesinde bir evlilik yapmalarını tavsiye ediyorum. Boşanmayı hiç düşünmedim. Huzurevine geldiğimde onun da gelmesini sağladım. Van'da evim vardı sattım ve birlikte hacca gittik."

Keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Gönültaş, "Çocuklar bizleri ziyaret ettikleri için çok mutlu olduk. Merhametleri artsın diye onlara dua ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Kocasının kendisine yıllardır çok iyi baktığını anlatan Heybet Gönültaş ise "Allah'ın takdiri çocuklarımız olmadı. Kocamın evlenmesini istedim ama beni bırakıp evlenmek istemedi. Birlikte hayatımızı sürdürüyoruz. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.

"ÇİFTİMİZİN AŞKLARINA TANIKLIK ETTİK"

Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nun Kurucusu Neslihan Erdoğan da huzurevinde kalan ve 64 yıllık evli olan Gönültaş çiftini, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirtti.