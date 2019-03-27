Abalı Denizlispor ile bu akşam deplasmanda hazırlık maçı yapacak Göztepe'nin teknik heyet ve futbolcuları, Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Tamer Tuna, futbolcular Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Eren Bilen ve Arda Özçimen ile kulüp personeli, çadırlarda kalan depremzede ailelerle görüştü.
Kızılay'ın Ucarı Mahallesi'ndeki psikososyal destek çadırını ziyaret eden sarı-kırmızılı ekip, deprem nedeniyle okulları tatil olan çocuklarla ilgilendi. Futbolcular ve teknik heyet, çocuklara Göztepe forması ile kaşkol, kalemlik ve kırtasiye ürünü hediye etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra çocuklarla maç yaptı.
"ÇOCUKLARIN GÜLER YÜZÜNÜ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, zaman zaman depremlerin yaşandığını ifade etti.
Kulüp olarak çeşitli sosyal projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tuna, şöyle konuştu:
"Bugün burada olmak bizim için çok güzel. Özellikle çocukların gülen yüzlerini görmek çok güzel. Türk Kızılayı'nın burada verdiği desteği ve hizmetleri gördük. Biz de bir nebze olsun onların yanında bulunmaktan mutlu olduk. Bu gülen yüzleri böyle görmek harika. Büyük travmalar yaşanmış. Gözle görülebilir derecede de yıkımlar var. Ama en büyük yıkım çocukların bundan etkilenmesi. Bunun farkındalığı için buradayız. Burada en önemli şey bilinçlenmek ve bu doğrultuda hareket etmek. Bizim güler yüzlerle mutlu oluşumuz onlara manevi anlamda destek olmuştur. Biz de buradaki çocuklarla birlikte vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk."
Futbolculardan Serdar Gürler ise deprem bölgesini ziyaret ederek insanlara, çocuklara moral, destek vermek istediklerini kaydetti.
Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürler, "Keşke elimizden gelse de hemen evlerine dönebilseler. Çocuklarla eğlenip top oynadık. Bu coşkuyu yaşamak bizim için de moral oldu. Umarım en kısa sürede evlerine dönerler ve bu korkuyu bir daha yaşamazlar." şeklinde konuştu.
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