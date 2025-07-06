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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'ın listesindeydi, Neom'a gitti - Galatasaray Haberleri

        G.Saray'ın listesindeydi, Neom'a gitti

        Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Marcin Bulka, Suudi Arabistan ekibi Neom'a transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:39
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        G.Saray'ın listesindeydi, Neom'a gitti!
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        Galatasaray, yeni sezon için kaleci arayışlarını hızlandırdı. İsmi Sarı Kırmızılılar'la anılan 25 yaşındaki Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

        Polonyalı kaleci, NEOM SC ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan ekibi, Bulka için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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