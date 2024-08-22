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        Haberler Magazin Gülben Ergen'den Reha Muhtar yorumu: Yoğun bakımda entübe edilmişken... - Magazin haberleri

        Gülben Ergen'den Reha Muhtar yorumu: Yoğun bakımda entübe edilmişken...

        Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın evinde geçirdiği kaza sonucu entübe edilmesinin ardından oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ve Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun çocuğunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Nilüfer'in tüm bu iddiaları reddetmesinin ardından Poyraz Muhtar da günler sonra ortaya çıktı ve "Kaçırılmadım" diyerek annesinin iddialarını yalanladı. Gülben Ergen de tartışmaya dahil olarak Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 09:19 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:19
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

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        Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi eski eşi Deniz Uğur'un oğluna ulaşamadığını ve Nilüfer ile kızı Ayşe Yumlu'nun Poyraz'ı alıkoyduğunu ileri sürmesi ve bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

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        NİLÜFER İDDİALARI REDDETİ

        Nilüfer'in "çocuk kaçırma" ve "alıkoyma" iddialarını reddetmesinin ardından Poyraz Muhtar da günler sonra ortaya çıktı ve annesi Deniz Uğur'un, "Oğlumu kaçırdılar" iddiasını yalanladı.

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        "BAŞKA YERE GİTMEK İSTEMİYORUM"

        Poyraz Muhtar; "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabeyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" dedi.

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        "YAŞAMA DÖNMESİ Mİ BEKLENSE"

        Tüm bunların ardından tartışmaya Gülben Ergen de dahil oldu. Sosyal medya hesabından Reha Muhtar ile ilgili yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Reha Muhtar rahat nefes alıp veremezken, yoğun bakımda entübe edilmişken, ağızdan soluk borusuna bir tüp yerleştirilmiş haldeyken ailevi hassas süreçlerle ilgili daha sessiz ve saygılı biçimde yaşama dönmesi mi beklense?

        #Gülben Ergen
        #Poyraz Muhtar
        #Deniz Uğur
        #nilüfer
        #Ayşe Nazlı Yumlu
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