Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdi. Saraçoğlu, birkaç saat önce yut dışına çıkmak için pasaport kontrolünden geçerken ilginç bir olay yaşadı.

Gülşah Saraçoğlu'nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğraf uyuşmadı. Pasaport polisi, bunun üzerine Saraçoğlu'nu başka bir bölmeye davet ederek parmak izini aldı. Parmak izi taramasından onay çıkmasından sonra Gülşah Saraçoğlu'na çıkış izni verildi.

Gülşah Saraçoğlu'nun estetik yaptırmadan önceki görünümü.