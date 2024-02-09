Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.
Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.