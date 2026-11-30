Bayındır ilçesi Yusuflu Mahallesi'nde Hayri D. (65) ile damadı Olgun Dalkılınç (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayri D. evden aldığı av tüfeğiyle damadına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, Dalkılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Olgun Dalkılınç'ın, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.