MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir TV kanalına gönderdiği mesajda, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlar bize göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz, kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir ama TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin Genel Başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez. Bize göre Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."