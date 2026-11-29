BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki sefer iptallerinin gün boyunca farklı saatlerde uygulanacağı bildirildi
BUDO'nun 14 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan 14 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
"Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),
16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)"