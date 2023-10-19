Güneş panelli bisikletle Bilecik'e ulaştılar!

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Arkadaşıyla ürettikleri güneş panelli bisikletle 30 Kasım-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP28) katılmak için yola çıktıklarını belirten Haouass, "İklimle mücadele, bisikletlerin çeşitlendirilmesi, elektrikli bisikletlerin kullanılması, elektrikli ve çevreci araçlara geçilmesine dikkati çekmek istiyoruz. Fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını istiyoruz. Şu ana kadar trafikte sıkıntı yaşamadık ve çok fazla zorlanmıyoruz. Türk halkı misafirperver, Türkiye'yi çok sevdik" diye konuştu.