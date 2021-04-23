Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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