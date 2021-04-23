Bugün hava nasıl olacak?

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HaberlerGündemHava DurumuGÜNEŞLİ! Meteoroloji son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı güneşli
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Meteoroloji açıkladı! Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı açık ve güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.

GÜNEŞLİ! Meteoroloji son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı güneşli
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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