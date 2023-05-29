KÜTÜKLERİN TRABZON HURMASI AĞACI OLDUĞU BELİRLENDİ

Çin Denizi'nin derinliklerinde keşfedilen diğer gemide ise çok sayıda kütük ve az sayıda kilden yapılmış kaplara ve yine porselen eşya kalıntılarına rastlandı. Düzgün bir şekilde istiflenmiş ve işlenmiş, benzer boyutlardaki kütüklerin, Diospyros, abanozgiller familyasından Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirtildi. Enkazda bulunan çok sayıda kütüğün Çin'in denizaşırı ticaret alışverişlerinde ithal edilen önemli ürünler olduğu saptandı.