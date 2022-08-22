Güney Kore ve ABD'den gövde gösterisi! Dünya bu askeri tatbikatı konuşuyor... - En son haberler

Güney Kore ve ABD'den son yılların en büyük tatbikatı 0:00 / 0:00

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Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi. İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.

KUZEY KORE'NİN TEPKİ VERMESİ BEKLENİYOR İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor. ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda COVID-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti.

"CÜRETKAR BİR GİRİŞİM" Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 17 Ağustos’ta, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından "cüretkar bir girişim" olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı.