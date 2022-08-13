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Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar Sinek Çayı ve Kanyonu'nda serinliyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Kanyonu, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor

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AA
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Kanyonu, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Kaplıcaları, Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ile dikkati çeken Çermik, bölge illerinden gelerek sıcak havada serinlemek isteyenler kadar yaz aylarını memleketlerinde geçiren gurbetçilerin de gözdesi oldu.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın 40 dereceyi aştığı illerde yaşayan ve serin rota arayışında olanların tercih ettiği Sinek Çayı ve Kanyonu, serinlerken doğayla da baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    AA'nın haberine göre Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, ilçenin sıcak aylarda yoğun misafir ağırladığını söyledi.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Sıcaklardan bunalanları ilçedeki Sinek Çayı ile Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerine davet ettiklerini belirten Polat, Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak adlandırılan turizm güzergahında yer alan Çermik'in termal, doğa ve inanç turizmi bakımından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    SICAKLAR ZAMAN ZAMAN 40 DERECEYİ AŞIYOR

    Polat, ülkede bunaltıcı sıcakların yaşandığını, sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığını dile getirerek, vatandaşları Çermik'e davet ederek, burada serinlemeleri tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    "Yaşanan sıcaklarla birlikte Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'den insanlarımız ilçemize akın etmeye başladı" diyen Polat, bunun sevindiren bir gelişme olduğunu, ziyaretçilerin gelip, ilçede mutlu ve huzurlu zaman geçirmesini istediklerini anlattı.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Polat, ilçede son günlerde gurbetçi yoğunluğunun da yaşandığına işaret ederek, "Gurbetçilerimiz baş tacımız. İlçemize gerçekten değer katıyorlar. Onların da akın ettiği zaman dilimindeyiz" dedi.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Sinek Çayı'nda işletmeci Nebi Karamehmetoğlu da yaz tatili ve sıcakların etkisiyle il dışından gelenler ile izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçileri ağırladıklarını söyledi.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Karamehmetoğlu, "Bölgede hava sıcaklığı 40-45 derece. Sıcaklık Sinek Çayı'nda ise 30 derecenin altında. Akın akın Sinek Çayı'na gelenler, serinlemek için suya giriyor, piknik yapıyor" ifadelerini kullandı.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    BURASI DOĞAL HAZİNE!

    Gurbetçilerden Burak Altunbaş, bölgenin çok sıcak olduğunu, serinlemek için her gün Sinek Çayı'na geldiklerini belirterek, "Doğası ve suyu insanı ferahlatıyor. Burası doğal hazine. Serinlemek, rahatlamak ve yemek yiyebilmek için mükemmel bir ortam" dedi.

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Sema Altunbaş ise Almanya'da doğup büyüdüğünü, ilk kez Diyarbakır'a geldiğini ifade ederek, çok beğendiğini artık yaz tatillerini burada geçirmek istediğini söyledi.

     

     
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

    Herkese bu doğal güzelliği görmelerini tavsiye eden Altunbaş, "Suyu çok güzel. Yurt dışından gelenler olarak bu sıcağa hiç alışık değiliz. Bu nedenle buraya sık sık geliyoruz" diye konuştu.
  • Güneydoğu'da sıcaktan bunalanlar burada serinliyor

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