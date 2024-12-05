Gürcistan'da AB yanlısı protestolar sürüyor

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 7. gününde sürdürdü.

Dün gece parlamentonun önünde tekrar toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar atarak, ellerinde AB ve Gürcistan bayraklarını taşıdı.

İçişleri Bakanlığına bağlı polis özel kuvvetleri ve tazyikli su araçlarının güvenlik gerekçesi ile çevrede hazır bulunduğu alandaki protesto gösterisine katılan muhalefet partilerinin liderleri, halkı dağılmamaya davet ediyor.

AA'nın haberine göre; parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, burada ateş yakarak bekleyişlerini sürdürüyor.

HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.