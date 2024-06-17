Habertürk MİT'in hafızası olan müzede

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale yerleşkesindeki müzesi, Habertürk'e kapılarını açtı.

Türk istihbarat tarihinin hafızası niteliğindeki müzede; robot kravat, kol saatleri, şifreli kartlar, kripto defterler ve daha birçok gizli haberleşme araç ve gereci yer alıyor.

Sadece MİT ajanlarının kullandığı değil, yabancı ajanlardan elde edilen araç-gereçler de müzede sergileniyor. Gelin, o özel görüntüleri izleyelim..

Fotoğraf: AA