Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
Türk istihbarat tarihinin hafızası niteliğindeki müze Habertürk'e kapılarını açtı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale yerleşkesindeki müzede birçok gizli haberleşme araç ve gereci yer alıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale yerleşkesindeki müzesi, Habertürk'e kapılarını açtı.
Türk istihbarat tarihinin hafızası niteliğindeki müzede; robot kravat, kol saatleri, şifreli kartlar, kripto defterler ve daha birçok gizli haberleşme araç ve gereci yer alıyor.
Sadece MİT ajanlarının kullandığı değil, yabancı ajanlardan elde edilen araç-gereçler de müzede sergileniyor. Gelin, o özel görüntüleri izleyelim..
Fotoğraf: AA