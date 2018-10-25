Kötü günleri geride bırakmak isteyen Fenerbahçe, Brüksel’de kendini affettirmek istiyordu. Rakip Anderlecht oldukça genç bir ekip. Yaş ortalaması 24. Adı tıpkı Fenerbahçe gibi büyük. Onlarda bu sezona çok iyi başlamadılar. Avrupa Ligi’nde ilk puanı dün aldılar…
Fenerbahçe gibi galibiyete ihtiyaçları vardı. Bu açıdan bakıldığında iki takımın benzer sorunları söz konusuydu…
Fenerbahçe lig de yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için Avrupa’da prestijini kurtarmaya çalışıyordu. Deplasmanda oynamasına rağmen, beklenilen aksine ofans bir oyun ortaya koydular. Rakibin tecrübesiz oluşu en büyük avantajlarıydı. Üstelik savunmaları çok hata yapıyordu. Tek özellikleri hızlı ileri çıkışları ve ellerinde ki önemli golcü Bakkali’ydi…
Bakkali tek başına takımı sürükleyen bir isim. Ayağına hakim, rakip geçme özelliği yanı sıra iyi şut atabiliyor. Fenerbahçe’ye attığı iki gol de bu özelliklerinin ortaya çıkmasıydı. Anderlecht’te Bakkali dışında etkili bir oyuncu yoktu. Kadroda olmasa işleri çok zor…
ANDERLECHT’İN ADI VAR
Adı var kendi yok takım karşısında Fenerbahçe, kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu. İlk yarı 3 net pozisyonu değerlendiremediler. Rakip bulduğu fırsatı gole çevirerek ilk 45 dakikayı önde kapattı. Bu yarıda ve hatta tüm maç boyunca kalabalık orta saha Sarı-Lacivertlilerin pas akışını engelledi. Çok top kaybı en büyük sorundu Fenerbahçe adına…
Teknik direktör Phillip Cocu, 3-5-2 saha dizilişi ile oyuna ağırlık koymak istedi. Rakibi orta alanda durdurmak ilk plandı. Kazanılan topların kullanılması ile gol arayacaklardı. Kağıt üzerinde ki bu taktik sahaya tam olarak yansıyamadı. Orta alan oyuncuları telaşlı olunca kazandıkları topları iyi kullanamadılar. Top kayıpları çok fazlaydı. Rakip eksik yakalanacak anlarda kayıplar buna izin vermedi…
İkinci yarıya golle başlayan Belçika ekibi, üstünlüğü skor olarak elde etse de oyun olarak Fenerbahçe pes etmedi. 4 dakika da atılan 2 gol Sarı-Lacivertlileri oyuna ortak ettiği gibi, futbolcuların güven kazanmalarına da neden oldu…
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