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Habertürk’ten açıklama

Habertürk’ten yapılan açıklamada et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi

Habertürk’ten açıklama
HABERTURK.COM

Habertürk TV’de 21 Ocak günü yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden tartışma konusu olan et fiyatlarına Et Süt Kurumu’nun (ESK) ithal et yoluyla fiyat müdahalesi haberinde kullanılan bir görüntü ve konuşmayla ilgili olarak haberde konuşan çocuğun ailesinin haberle ve muhabirimizle ilgili iddiaları Habertürk TV yönetimince değerlendirilmiş ve haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Doğru ve dürüst habercilik yapmak Habertürk açısından vazgeçilmez bir yayın ilkesidir.

Bu ilke ışığında inceleme sonucunu kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk ve saygı gereğince kısa sürede paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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