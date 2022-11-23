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Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerini temsil etmek üzere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda (TGA) yönetim kurulu üyesi adayı oldu. Acentaları TGA'da temsil etmek istediğini belirten Hacıalioğlu, projelerini Habertürk'e anlattı.

Uzun yıllardır TÜRSAB çatısı altında olduğunu belirten Hacıalioğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi olarak projelerini hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Hacıalioğlu, 3 projeyi öne çıkardı:

ÜLKEMİZİN BÖLGESEL TURİZM ENVANTERİ PROJESİ

Malumunuz ülkemizin dört bir tarafı tarihi ve doğal turizm değerleri ile dolu. Bazı yörelerimizde yılın belli dönemlerinde festivaller düzenlenirken bazı bölgelerimizde mevsime bağlı dönemsel turizm fırsatları bulunmaktadır. Ancak bununla ilgili hazırlanmış yıllık bir etkinlik takvimi olmadığı gibi tam anlamıyla ülkemizin turizm potansiyelini tek elde toplayan bir envanter de yoktur. Ülkemizin yedi bölgesinde yer alan yıllık etkinlik takvimleri ülkemizin turizm envanteri ile harmanlanıp, TÜRSAB üyelerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca Bakanlığın ve TÜRSAB’ın video ve fotoğraf arşivi telif hakkı olmaksızın üyelerimizin reklam ve tanıtım faaliyetleri için ücretsiz bir şekilde kullanımına sunulacaktır.

YABANCI DİL BİLEN NİTELİKLİ GENÇ TURİZMCİLER PROJESİ

Seyahat acentalarımızın özellikle nadir tabir edilen dillerde operasyon, saha ve ofis çalışanı sorununu yaşamaktadır. Ülkemizde turizm fakülteleri ve dil tarih coğrafya fakültelerinin dil bölümleri her sene yüzlerce mezun vermektedir. Ülkemizde de bu nadir dillerin konuşulduğu ülkelerden binlerce turist gelmektedir. Yani yabancı dil öğrenmek için yurtdışına gitmeye gerek yoktur. YÖK, TGA ve TÜRSAB işbirliği ile geliştirilecek olan 5 aya sıkıştırılmış çift üniversite bitirme müfredatı ile gençlerimiz 7 ay boyunca özellikle güney bölgelerinde TÜRSAB üyeleri vasıtasıyla dillerini geliştirme, para kazanma, sektörü öğrenme ve aynı zamanda keyifli bir zaman geçirme şansına sahip olacaktır. Bu proje istihdam konusunda acentalarımıza büyük bir fayda sağlayacağı gibi, ülke ekonomimize katkı sağlayarak hane gelirlerini arttıracaktır. Aynı zamanda iş hayatına ve yabancı dile hakim genç nesiller yetiştirmemize vesile olacaktır.

ULUSLARARASI FUARLAR PROJESİ

Her ne kadar dijital tanıtım ve pazarlama her geçen gün hayatımızdaki yerini daha da kuvvetlendirse de geleneksel tabir edilen fuar, workshop ve road showlar turizm profesyonellerinin birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğu için hala önemini korumaktadır. TGA bu noktada bazı uluslararası fuarlarda yerini almaktadır ancak özellikle THY’nin uçmuş olduğu kıtalardaki önemli buluşma noktaları maalesef takvimde yer almamaktadır. Bu bağlamda Avustralya, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika kıtalarındaki ana fuarlar başta olmak üzere; diğer önemli fuarlarda TGA tarafından ülkemizin temsil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

"ON DÖRT BİN ÜYENİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

TÜRSAB'ın turizme katkılarından bahseden Mehmet Nezih Hacıalioğlu, TGA'da daha fazla kişi ile temsil edilmeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TGA’ya katkı sağlayan havayolu işletmelerinin buna bağlı olarak havalimanı ve terminal işletmelerinin, konaklama tesislerinin, yeme içme ve eğlence tesislerinin, deniz turizm araçlarının buna bağlı olarak deniz turizmi tesislerinin oluşturmuş olduğu ciroların hemen hemen tamamı direkt ve dolaylı olarak seyahat acentaları sayesinde olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Tüm dünyada seyahatin başladığı ilk günden itibaren bu böyle olmuş ve devam etmektedir.

Bahsi geçen işletmelerin satış gelirleri incelendiğinde cirolarının büyük bir bölümünün TÜRSAB üyelerine düzenlenen faturalardan oluştuğu bilgisine kolaylıkla ulaşılabilir.

Dolayısıyla seyahat acentaları, TGA’nın bütçesini oluşturan katkıların büyük bir bölümüne direkt etki etmektedir ve bu katkılar seyahat acentalarının gelirlerinden bahsi geçen işletmelere yapılan ödemeleri içermektedir.

TGA’da bu yanlışın bir an önce düzeltilerek TÜRSAB üyelerinin daha fazla koltukla temsil edilmesi gerekmektedir.

Bu yanlış düzeltilene kadar, sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmak adına bir koltuğun on dört bin üyenin gücünü arkasına aldığında neler yapabileceğini göstermek istiyorum."

MEHMET NEZİH HACIALİOĞLU KİMDİR?

1978 senesinde dünyaya geldi. Safranbolulu. Evli ve iki erkek evlat babası. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu. 1998 senesinde Marmaris’te transfermenlikle başlayan kariyeri süresince seyahat acentacılığı mesleğinin tüm departmanlarında görevler aldı.

2005 yılında ortağıyla Antalya’da seyahat acentasını kurdu ve TÜRSAB üyesi oldu. 20 yıla yakın bir süredir dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizin farklı bölgelerine operasyon düzenlemektedir. Dünyanın dört bir tarafında fuarlara katıldı, workshoplar düzenledi, roadshowlar organize etti. Charter operasyonlarının yanı sıra, Anadolu turları, toplantı organizasyonları, otel işletmeciliği, konser organizasyonları gibi turizmin farklı segmentlerinde de faaliyet göstermiştir ve halen göstermektedir.

SKAL International Antalya Kulübü üyeliğinin yanı sıra, geçmiş yıllarda Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği’nde ve Balıkesir Turizm Otelcilik ve Yüksek Okulu Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

2018-2019 yılları arasında 23.Dönem Türsab Yönetim Kurulu’nda Bölgelerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte çapraz bölge infoları düzenleyerek TÜRSAB üyeleri ve bölgeler arasında dostluk ve ticari köprüler kurulmasına vesile olan ve dünyanın birçok ülkesindeki fuarlara katılarak TÜRSAB üyelerine ücretsiz stand hizmeti veren ve bölge ayrımı yapmaksızın TÜRSAB üyelerine ürünlerini tanıtma ve pazarlama imkanı sağlayan yönetimde yer aldı.2020 -2021 yılları arasında 24.Dönem TÜRSAB Başkanlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.