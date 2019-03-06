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6 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusunu Instagram'dan, "Yunan mitolojisine ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in efsanesinden geliyor. Afrodit'in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?" şeklinde sordu. Hadi 12 soruyu bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki ödülü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi 12.30 ipucu detayları...
6 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: ADONİS
HADİ İPUCU SORUSU: AFRODİT'İN AŞKI ADONİS
Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs, Etrüsk mitolojisindeki ismi Turan'dır. Gigantlar arasındaki karşıtı Periboia'dır.
Afrodit'in doğumu üzerine iki efsane vardır. Homeros tanrıçanın Zeus ile Okeanos kızı Dione'den doğduğunu söylerken, Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söyler. Kronos, kral babası Uranos'u devirirken, bir orakla babasının cinsel organını keser.[6] Kesilen organ denize düşer ve oluşan köpüklerden Afrodit doğar.
Aphrodite altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kulanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Güzelliği, sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça, çoğu yerde oğlu Eros ile görünmektedir. Ancak Eros Hesiodos’a göre oğlu değildir ve Afrodit'in alayına daha sonra katılmıştır. Bunun yanı sıra tanrıçanın alayında güzelliği, zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharitler, Horalar ve Hymenaios yer almaktadır. Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir. Ayrıca takan her kadını dünyanın en güzel ve çekici kadını gösterebilen büyülü bir memeliği vardır. Hera, bu memeliği Truva savaşı'nı izleyen Zeus'u baştan çıkarıp kandırmak için kullanmıştır.
Afrodit ölümlü ve tanrı birçok kişiyle birlikte olduysa da, sadece tanrı Hephaistos ile evlenmiştir. İstemeyerek yaptığı bu evlilik boyunca tanrıça kocasını Ares ile aldatır. Bu yasak ilişkisinden Phobos(Korku),Deimos(Dehşet) ve Harmonia(Uyum). Diğer önemli tanrı sevgilisi ise Hermes'tir. Bu beraberliğinde Hermaphroditos doğar. Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır. Frigya prensesi kılığına girerek ilişki kurduğu Ankhises'ten olan çocuğu Aeneas ve diğer bir başka tanrı çocuğu Eros en ünlü çocuklarıdır.
Kendisine yeterli derecede ibadet etmeyen Suriye kralının kızı Myrrha'yı lanetleyip babasına aşık eder ve bu çarpık ilişkiden ölümlerin en güzeli Adonis doğar
6 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE 9. SORUYTA GEÇEN HERKES JOKER KAZANACAK.
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