Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 13 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı Insatgram'dan, "Bu sevimli hayvanların aslında vahşi bir tür olduğunu biliyor muydunuz sevgili hadiciler? Peki pandalar hakkında genel olarak neler biliyoruz? Mesela olmazsa olmazları nelerdir?" şeklinde yayınladı. Hadi ailece bugün saat 19.00'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi Ailece 19.00 yarışması detayları

13 Şubat Hadi ipucu cevabı: BAMBU

Ödül ise, 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: PANDALARIN OLMAZ OLMAZI BAMBU

Pandaları, ayı türü içinde en farklı kılan özelliklerinden biri de belki de bambu düşkünü olmaları! Yani onlar, diğer türdeşleri gibi etçil değil otçullar. Beslenme ihtiyaçlarını yaşam alarında fazlaca bulunan bambulardan karşılıyorlar. Hatta öyle ki yaşamlarının %55'i gibi ciddi bir zamanı, bambu arayarak ve yiyerek geçiriyorlar. Peki bu tatlı minnoşlar, neden et değil de ot yiyorlar sizce? Bunun nedeni, pandaların tat alma duyularının olmaması. Et onlara yumuşak ve yavan geldiği için, yemeyi tercih etmemişler. E hiç de mantıksız sayılmaz, değil mi?

HADİ JOKER KODU

13 Şubat Hadi joker kodu BİP uygulaması üzerinden yayınlanmıştır. BİP uygulamasını telefonunuza yüklemeniz durumunda joker hakkında sahip olacaksınız.