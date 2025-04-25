HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile G. Antep. Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.