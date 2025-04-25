Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava durumu tahminleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunu mercek altına aldı. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 26-27 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Nisan ayının son günlerine girilirken, yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının bazı bölgelerde 2 ile 4 derece düşmesi bekleniyor. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" 26-27 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile G. Antep. Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.
İstanbul'da bugün için yağış beklenmiyor. Bugün ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekleniyor. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek.
Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacak. 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın sürmesi bekleniyor.
İzmir'de de gök gürültülü sağanakların bugüne kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek
İBB'DEN UYARI
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.