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Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti mi?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden ayrılıyor. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ardından Hakan Atilla ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır?

Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti mi?

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini bırakıyor. Konuyla ilgili olarak Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır gibi soruların cevaplarını derledik. İşte Hakan Atilla hakkında merak edilenler...

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

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