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        Haberler Gündem Hakkari'de 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:13
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        70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 29 Şubat'ta ilçede durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 83 parça halinde 70 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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