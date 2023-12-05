Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın; 16 kişi dumandan etkilendi

        HAKKARİ'deerkeköğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15'i öğrenci 16 kişi, hastanede tedavi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın; 16 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'deerkeköğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15'i öğrenci 16 kişi, hastanede tedavi gördü.

        Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı. Öğrencileri tahliye eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma ile söndürülürken, dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 16 kişi, yeniden yurda alındı. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari'de pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etk...
        Hakkari'de pansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etk...
        Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontro...
        Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontro...
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiası
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiası
        Hakkari'de "Elimi tutsan engelimi unutsam" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "Elimi tutsan engelimi unutsam" etkinliği düzenlendi
        Vali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisinden dönen öğrencileri kabul etti
        Vali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisinden dönen öğrencileri kabul etti
        Hakkari'de yeni alınan 2 yolcu minibüsü hizmete sunuldu
        Hakkari'de yeni alınan 2 yolcu minibüsü hizmete sunuldu