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        Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontrolla serbest

        HAKKARİ'de,12yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:50
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        Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontrolla serbest
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        HAKKARİ'de,12yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi, dün gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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