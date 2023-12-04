Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontrolla serbest
HAKKARİ'de,12yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HAKKARİ'de,12yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi, dün gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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