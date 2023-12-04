Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiası

Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari'de bir çocuğun "kentteki zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

Bunun üzerine, market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve market çalışanı 2 kişi dün gözaltına alınmıştı.