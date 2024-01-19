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        Yüksekova'da düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:45
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        Yüksekova'da düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi
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        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi.

        İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde bulunan pistte 7 kategoride gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyonda, farklı illerden 560 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende başarılı olan sporculara Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. Madalya alan bazı sporcular, asker selamı verdi.

        Çelik, yaptığı konuşmada, yaklaşık 20 ilden sporcu, hakem ve idarecileri ilçede ağırlamanın, sporcuların başarısını alkışlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bölgenin güzel coğrafyasında bu önemli organizasyonun yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Umarım bu alan, Yüksekovalı sporcuların kayak ve diğer branşlardaki başarıları için zemin hazırlar. Biz de başarılı sporcuların çıkması için zemin hazırlayacağız. Tüm sporcuları tebrik ediyorum. Onları eğiten, buralara getiren antrenörlere, idarecilere şükranlarımı sunuyorum. Kayak Federasyonu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün katkıları çok büyük. Allah sakatlık vermesin. İçinizden nice olimpiyat, dünya şampiyonları çıksın. Temennimiz, beklentimiz ve çabamız bu yönde."

        Organizasyona Çankırı'dan gelen Rukiye Yavuz, ilçede güzel bir yarış atmosferi yaşadıklarını aktararak, "Daha önce de burada yarışmıştım. Hakkari'nin pistleri çok güzel. Burayı çok beğeniyorum. Eleyici bir pist vardı. Zorlu geçti. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Organizasyon çok güzel. Herkes çok enerjik." değerlendirmesinde bulundu.

        Köy sakinlerinden Helin Sönmez ise organizasyonun köylerinde yapılmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İnsanların burada toplanması, bu şekilde kardeşçe bir arada bulunması bizi gururlandırıyor. Biz de eğlenmek ve yarışları izlemek için geldik." diye konuştu.

        Yarışların ardından Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alandakilere çorba ikramında bulunuldu, katılımcılar halay çekerek eğlendi.

        Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aslan, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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