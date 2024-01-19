Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Ateş, görevlerinde başarı diledi.

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