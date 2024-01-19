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        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:34
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
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        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Askerlerle sohbet eden Ateş, görevlerinde başarı diledi.

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