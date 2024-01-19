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        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:52
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        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

        Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini verdi.

        Öğrencilerin tatili en güzel şekilde değerlendirerek kitap okumalarını tavsiye eden Ateş, "Başarınızın daha iyi olacağına inanıyorum. Sizi geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, doktorları ve memleketimize hayırlı bireyler olarak görmeyi temenni ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

        İlçede 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 9 bin 350 öğrenci karne aldı.

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