Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaymakam Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

        Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Kumcu , "Yarıyıl tatilinde sizlerden isteğimiz kitap okumanız, gezip dolaşmamız ve dinlenmenizdir." dedi.

        Kumcu daha sonra bir araya geldiği öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, öğretmenlerle görüntülü gör...
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, öğretmenlerle görüntülü gör...
        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu
        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu
        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde ta...
        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde ta...
        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor
        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor