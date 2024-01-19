Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kaymakam Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Kumcu , "Yarıyıl tatilinde sizlerden isteğimiz kitap okumanız, gezip dolaşmamız ve dinlenmenizdir." dedi.
Kumcu daha sonra bir araya geldiği öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
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