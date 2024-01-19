Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, öğretmenlerle görüntülü görüştü

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte görev yapan öğretmenlerle zoom platformu üzerinden görüntülü görüşerek öğrencilerin başarısı için gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, öğretmenlerle görüntülü görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte görev yapan öğretmenlerle zoom platformu üzerinden görüntülü görüşerek öğrencilerin başarısı için gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

        Gazi İlk ve Orta Okulunda düzenlenen programda öğretmenlere hitap Çelik, eğitim yolculuklarındaki her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında öğretmenlerin bulunduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin verdiği sinerjiyle motivasyonlarının yükseldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Zor bir coğrafyada hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize, özel teşekkür etmek istedim. Ülkemizin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi, hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlı. Bu anlamda en büyük görev de siz öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimizin gelişime ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına, devletimizi, milletimizi ve ilimizi, daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Her birinize, ailelerinizle birlikte geçireceğiniz verimli bir tatil diliyor, sizlere ve ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum."

        Merkez ve ilçelerde görev yapan öğretmenler de Çelik'e, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Şemdinli'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu
        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu
        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde ta...
        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde ta...
        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor
        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor