Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Haluk Levent: TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, "Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüz binlerce insan evsiz donuyor. İlk iş toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" ifadelerini kullandı

Haluk Levent: TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Daha önce bugün akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacağını duyuran Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent açıklamasını öne çekti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim" ifadelerini kullandı.

Levent sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAĞ OLSUN YETKİLİLER OLAYI ÇÖZDÜLER"

"Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada AHBAP faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız"


İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonları
Bursa fay hattı haritası! Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı! Bursa fay hattı nereden geçiyor?
GÜNDEM Bursa'da bulunan 7 aktif fay!
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar
GÜNDEM Bakan Kurum'dan açıklamalar
Hasarın boyutu artıyor! Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü? Depremde kaç bina hasar aldı? İşte ağır hasarlı bina sayısı
GÜNDEM Hasarın boyutunda yeni gelişmeler! Kaç bina yıkıldı?
'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağış yağdı
GÜNDEM 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağış yağdı
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina için "Binanın tek taraflı görüntüleri yanılgıya yol açıyor" dedi - Haberler
GÜNDEM Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
Son dakika: Yıkım yaparken bina çöktü! Son anda kurtuldu
GÜNDEM Yıkım yaparken bina çöktü! Son anda kurtuldu
Millet İttifakı Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplanıyor
GÜNDEM Millet İttifakı 'deprem' gündemiyle toplanacak
Nafile namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Miraç Kandili nafile namazlar ne zaman kılınır, evde kılınır mı?
GÜNDEM Nafile namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.