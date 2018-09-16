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"BANA BU KONULARLA GELMEYİN!"

Kavgalı olduğu popçu Demet Akalın’ın evine gelen haciz ve boşanmasıyla ilgili sorulara yorum yapmayan Yener, “Akalın’a geçmiş olsun mesajı attınız mı?” sorusuna “Lütfen bu konularla ilgili bana hiç gelmeyin” diye yanıt verdi.