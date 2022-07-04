5 bin yıllık kalede kazı çalışmaları başladı 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nde 2022 yılı iç kazı çalışmaları başladı.

Tarihi Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 9 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları her yıl düzenli olarak sürüyor. Bu yıl başlatılan 2022 kazı çalışmalarında kale içerisinde bulunan cami ve çilehane kısmının tamamlanarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Çalışmalarda FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev alıyor.

Harput iç kale kazılarının 13 sezon olduğunu belirten Kazı Başkanı İsmail Aytaç, “Bu süre içerisinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanmıştır. 2018 yılında UNESCO listesine Harput’un tamamı yerleştirilmiştir. İl Özel İdaremiz tarafından bulunduğumuz alanın tamamının restorasyon projelerinin bütün aşamaları koruma kurulundan geçirilmiştir. Bunun yanında özellikle kalenin güneyindeki Osmanlı konutunun projesi tamamlanmıştır. Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin hapsettiği, bizim sarnıç dediğimiz ama zindan olarak kullanılan yerin restorasyon projesi tamamlanmıştır. Bahsettiğimiz zindanın ziyarete açılması için çalışmalar bitmiştir. Yine bulunduğumuz mahalledeki kürsü başı mekanı ziyarete açılmıştır. Bu sene içerisinde bulunduğumuz cami ve yanındaki çilehane kısmının büyük kısmı tamamlandı, orijinal proje restorasyon uygulaması tamamlandığında bulunduğumuz alanın da modern bir çatı ile geçilmesi planlanmaktadır. Bu süre içerisinde 130 bin civarında obje elde edilmiş, bu objeler müzelik değeri olanlar, envanterlik ve etütlük olanlar teslim edilmiş, amorf dediğimiz malzemelerin teknik çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Kazı çalışmalarının başlaması nedeniyle düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, kazı sorumluları ve çalışanlar katıldı.