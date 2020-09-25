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Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün doğum günü olan Pars'ın babası Harun Tan mezarı başına gelerek dua etti. Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. " dedi.

Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti
DHA

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, Nisan ayında iki yıldır mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars'ın ise bugün doğum günüydü. Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarı başına gelerek dua etti. Bir süre mezarı başında duran Tan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

EBRU ŞALLI: SENİ TARİFSİZ ÖZLÜYORUM

Ebru Şallı da sosyal medya hesabından oğlunun küçüklüğüne dair fotoğraflar paylaşarak, "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım.

Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güler yüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum" yazdı.

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