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Harvard Üniversitesi'nin 386 yıllık tarihinde bir ilk

Harvard Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanı Claudine Gay'i yeni başkanı olarak atadı. Claudine Gay üniversitenin ilk siyahi dekanı olarak tarihe geçti.

Harvard Üniversitesi'nin 386 yıllık tarihinde bir ilk
HABERTURK.COM

Harvard Üniversitesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni başkanının Harvard'ın Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Claudine Gay olacağını duyurdu.

Claudine Gay, Harvard'ın ilk siyahi lideri ve Lawrence S. Bacow'dan sonra bu pozisyonu elinde tutan ikinci kadın olacak.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Harvard Üniversitesi’nin yeni başkanının 1 Temmuz 2023’te göreve başlayacakğı belirtildi.

Kabul konuşmasında ise Dr. Gay daha fazla işbirliği çağrısında bulunarak "Fildişi kule fikri bu akademinin geleceği değil geçmişidir. Çıkma zamanı geldi. Toplumun dışında değil bunun bir parçası olarak varız. Bu Harvard'ın dünyaya hizmet etme görevi olduğu anlamına geliyor" dedi. Fildişi kule, toplum sorunlarından kaçanların içinde bulunduğu yer anlamına geliyor.

Destekçileri de azınlık temsili, eşitlik ve mücadele konularında Dr. Gay'in göreve ideal olacağını ifade etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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