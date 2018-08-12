Hasan Dere: Asena hamileyim dese havalara uçarım

Asena, üç yıl aşk yaşadığı Hasan Dere ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuş, Almanya'ya gelin gitmişti. İlk evliliğinden 12 ve 4 yaşında iki çocuğu bulunan Hasan Dere, üçüncü kez baba olmaya karar verdi