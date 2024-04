Amerikan Kalp Derneği, haftada en az iki kez balık yemeyi öneriyor. Omega-3 bakımından zengin balık yağlarını besin takviyesi olarak da alabilirsiniz ancak bunlar özellikle yağlı balıklarda bulunan DHA ve EPA omega-3'lerini içermeyebilir.

Kaynak: International Journal of Epidemiology, Nutrients, Heart, Health, Nutrition and Metabolism, Journal of Functional Foods, Journal of Hypertension