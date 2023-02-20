BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

"Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

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