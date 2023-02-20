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Hatay'da korkutan deprem! 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Edinilen son dakika haberine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.04'te yaşanan depremin ardından saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

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  • Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana geşmektedir. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.  Son olarak 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde meydana gelen peş peşe depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" İşte 20 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi...
  • Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

    Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 06.45'te meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    20 Şubat Pazartesi saat 04:07'de Elazığ Palu'da 4,5 büyüklüğünde, saat 03:58'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 02:57'de Malatya'da 4,4, saat 02:17'de Kahramnamaraş'ta 3,0 ve asaat 01:48'de Diyarbakır'da 3,2 büyüklüklerinde peş peşe depremler oldu.

    Saat 20.04'te Hatay Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. .
  • Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

    "Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

    Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    HASARLI BİNALAR YAKILDI

    Depremde hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi

    Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depremi hissetti ve Hatay'da yaşananları aktarıyor.

    Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Aktarılanlara göre bazı binalar yıkıldı.

    AFAD, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.

    Bölgede en son 20.13'te 3.9 büyüklüğünde Hatay Samandağ'da deprem meydana gelmişti.

     
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