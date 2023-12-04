Üzerine beton merdiven çöken işçi öldü (2)

KURTARILAMADI

Hatay'ınİskenderunilçesinde müstakil evde güçlendirme çalışması yaparken çöken beton merdivenin altında kalan inşaat ustası Cesur Kuşdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Kuşdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.