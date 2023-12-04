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        Üzerine beton merdiven çöken işçi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:10
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        Üzerine beton merdiven çöken işçi öldü (2)
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        KURTARILAMADI

        Hatay'ınİskenderunilçesinde müstakil evde güçlendirme çalışması yaparken çöken beton merdivenin altında kalan inşaat ustası Cesur Kuşdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Kuşdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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